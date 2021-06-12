Сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко о риске полномасштабной войны из-за "Северного потока – 2". Политик отметил, что "Киев отыгрывает партию угроз и запугивания западных стран" газопроводом.

"Украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. Вместо того чтобы договариваться с Россией относительно сохранения части украинского транзита, они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания западных стран "Северным потоком – 2", — сказал сенатор в беседе с изданием "Взгляд".

Пушков добавил, что из Киева часто поступают неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки, и это как раз одно из таких.

Сенатор подчеркнул, что Украина уже проиграла битву, но тем не менее продолжает конфронтацию с Россией и угрожает войной, однако это звучит абсурдно.

"Какая война, кто будет её вести? Украина объявит войну России из-за того, что будет введён в действие "Северный поток – 2", или НАТО будет воевать с Россией? Думаю, что руководитель "Нафтогаза" не отдаёт себе отчёта в том, что он говорит абсолютно абсурдные вещи", — заключил Пушков.