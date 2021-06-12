НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Кто будет её вести?": Пушков назвал абсурдным прогноз Украины о войне из-за "Северного потока – 2"

Российский сенатор отметил, что из Киева часто поступают неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки, и это как раз одно из таких.

12 июня, 01:29
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко о риске полномасштабной войны из-за "Северного потока – 2". Политик отметил, что "Киев отыгрывает партию угроз и запугивания западных стран" газопроводом.

"Украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. Вместо того чтобы договариваться с Россией относительно сохранения части украинского транзита, они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания западных стран "Северным потоком – 2", — сказал сенатор в беседе с изданием "Взгляд".

Пушков добавил, что из Киева часто поступают неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки, и это как раз одно из таких.

"Узнал из прессы": Зеленский неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2"

"Узнал из прессы": Зеленский неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2"

Сенатор подчеркнул, что Украина уже проиграла битву, но тем не менее продолжает конфронтацию с Россией и угрожает войной, однако это звучит абсурдно.

"Какая война, кто будет её вести? Украина объявит войну России из-за того, что будет введён в действие "Северный поток – 2", или НАТО будет воевать с Россией? Думаю, что руководитель "Нафтогаза" не отдаёт себе отчёта в том, что он говорит абсолютно абсурдные вещи", — заключил Пушков.

Постпред России при ЕС предупредил о "кознях" против "Северного потока — 2"

Постпред России при ЕС предупредил о "кознях" против "Северного потока — 2"

Напомним, ранее Витренко предрёк полномасштабную войну из-за "Северного потока – 2" и отметил, что завершение строительства газопровода будет означать "продвижение пророссийской позиции за счёт Запада".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Ушёл в позоре": Пушков рассказал о "сокрушительном поражении" Горбачёва

9 июня, 23:23

Глава "Нафтогаза" предрёк полномасштабную войну из-за "Северного потока — 2"

сегодня в 00:08

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

сегодня в 01:39

"Против нас будут их фанаты": Тренер сборной Бельгии Мартинес назвал испытанием матч против России на Евро-2020

сегодня в 01:43

В Петербурге "Лахта-центр" окрасился в цвета триколора в честь Дня России

сегодня в 01:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1