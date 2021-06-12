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Telegram могут заблокировать в Германии

Также владельцам сервиса грозит штраф в размере 55 миллионов евро.

12 июня, 01:11
<p>Фото © ТАСС / IMAGESLIVE via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / IMAGESLIVE via ZUMA Wire

Власти Германии могут заблокировать мессенджер "Телеграм". Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

В своём расследовании издание называет создателя "Телеграма" Павла Дурова русским Цукербергом и заявляет, что он построил вокруг себя "тёмную империю", а сам мессенджер является чуть ли не самым опасным приложением в мире. По данным журнала, немецкий Минюст требует от администрации сервиса передавать данные правоохранительным органам. На "Телеграм" уже даже завели дело из-за того, что мессенджер не назначил контактное лицо для переговоров с властями.

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Отмечается, что "Телеграму" грозит внушительный штраф в размере 55 миллионов евро или в худшем случае полная блокировка в Германии.

Также, по версии немецких журналистов, претензии властей ФРГ к мессенджеру обусловлены не только противоправными каналами и чатами, но и опасениями дезинформации в преддверии грядущих выборов.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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