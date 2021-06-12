Telegram могут заблокировать в Германии

Власти Германии могут заблокировать мессенджер "Телеграм". Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

В своём расследовании издание называет создателя "Телеграма" Павла Дурова русским Цукербергом и заявляет, что он построил вокруг себя "тёмную империю", а сам мессенджер является чуть ли не самым опасным приложением в мире. По данным журнала, немецкий Минюст требует от администрации сервиса передавать данные правоохранительным органам. На "Телеграм" уже даже завели дело из-за того, что мессенджер не назначил контактное лицо для переговоров с властями.

Отмечается, что "Телеграму" грозит внушительный штраф в размере 55 миллионов евро или в худшем случае полная блокировка в Германии.

Также, по версии немецких журналистов, претензии властей ФРГ к мессенджеру обусловлены не только противоправными каналами и чатами, но и опасениями дезинформации в преддверии грядущих выборов.