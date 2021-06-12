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В Петербурге "Лахта-центр" окрасился в цвета триколора в честь Дня России

На кадры видео Лайфа также попал стадион "Газпром-арена", на котором 12 июня состоится первый матч сборной России в рамках Евро-2020 против Бельгии.

12 июня, 01:14

Фото © LIFE

В Петербурге "Лахта-центр" окрасился в цвета триколора в честь Дня России. Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Санкт-Петербурге башня "Лахта-центра" окрасилась в цвета российского триколора в честь Дня России. В распоряжении Лайфа появились красивые кадры, на которых видно разукрашенную в цвета национального флага башню, а также стоящий неподалёку стадион "Газпром-арена".

К слову, именно на нём в День России наша сборная проведёт стартовый матч на Евро-2020. 12 июня россияне сыграют с Бельгией. На этом стадионе на групповом этапе Россия также сыграет с Финляндией.

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Ранее стало известно, что "Газпром" предложил построить в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскрёб "Лахта-центр – 2".

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Лайф рассказывал о том, что спортсмены по всей стране приняли участие в акции в честь Дня России. Кроме того, накануне праздника активисты ОНФ в Удмуртии в рамках акции испекли пироги.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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