В Петербурге "Лахта-центр" окрасился в цвета триколора в честь Дня России. Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Санкт-Петербурге башня "Лахта-центра" окрасилась в цвета российского триколора в честь Дня России. В распоряжении Лайфа появились красивые кадры, на которых видно разукрашенную в цвета национального флага башню, а также стоящий неподалёку стадион "Газпром-арена".

К слову, именно на нём в День России наша сборная проведёт стартовый матч на Евро-2020. 12 июня россияне сыграют с Бельгией. На этом стадионе на групповом этапе Россия также сыграет с Финляндией.