В Петербурге "Лахта-центр" окрасился в цвета триколора в честь Дня России
На кадры видео Лайфа также попал стадион "Газпром-арена", на котором 12 июня состоится первый матч сборной России в рамках Евро-2020 против Бельгии.
Фото © LIFE
В Санкт-Петербурге башня "Лахта-центра" окрасилась в цвета российского триколора в честь Дня России. В распоряжении Лайфа появились красивые кадры, на которых видно разукрашенную в цвета национального флага башню, а также стоящий неподалёку стадион "Газпром-арена".
К слову, именно на нём в День России наша сборная проведёт стартовый матч на Евро-2020. 12 июня россияне сыграют с Бельгией. На этом стадионе на групповом этапе Россия также сыграет с Финляндией.
Ранее стало известно, что "Газпром" предложил построить в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскрёб "Лахта-центр – 2".
Лайф рассказывал о том, что спортсмены по всей стране приняли участие в акции в честь Дня России. Кроме того, накануне праздника активисты ОНФ в Удмуртии в рамках акции испекли пироги.
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