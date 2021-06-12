"Против нас будут их фанаты": Тренер сборной Бельгии Мартинес назвал испытанием матч против России на Евро-2020
Также он подтвердил, что в первой игре турнира точно не сыграют Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес поделился своими ожиданиями перед стартовой игрой на Евро-2020, в которой его команда сразится с Россией. По словам наставника бельгийцев, первая встреча на турнире всегда является самой сложной, поскольку игрокам нужно адаптироваться и преодолеть психологические проблемы.
"Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно", — приводит слова Мартинеса "Чемпионат".
Также тренер Бельгии подтвердил, что в матче с Россией на поле не появится ключевой игрок сборной Кевин Де Брёйне. Кроме того, Мартинес рассказал, что в первой игре на Евро-2020 не сыграет бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель. При этом наставник бельгийцев не исключил, что оба игрока помогут команде уже в следующих матчах на турнире.
Добавим, что встреча первого тура Евро-2020 между Бельгией и Россией пройдёт в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Команды рассудит испанец Антонио Матеу Лаос. Также нашей сборной предстоит сыграть в Северной столице против Финляндии (16 июня), а в заключительном матче россиян ждёт выездная встреча с Данией (21 июня).
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