Перед началом каждого крупного турнира болельщики мечтают об успехе наших футболистов. Три года назад команда Станислава Черчесова превратила мечты в реальность, дойдя на домашнем чемпионате мира до четвертьфинала. Теперь подобный расклад с попаданием в восьмёрку сильнейших на Евро-2020 уже не кажется фантастикой. Да, будет непросто, но сборная приучила нас к победам в крупных турнирах, и снижать планку никак нельзя.

Нынешний турнир — юбилейный. По случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы турнир впервые в истории будет проведён в крупных городах. Матчи состоятся на 11 стадионах десяти государств континента, семь из них — в Санкт-Петербурге.

Живых свидетелей чемпионата Европы — 1960 с каждым годом становится всё меньше, но факт остаётся фактом — первое в истории первенство континента в великолепном стиле выиграла сборная СССР. В парижском финале со счётом 2:1 были повержены югославы. Автором победного гола в дополнительное время стал ушедший от нас полгода назад Виктор Понедельник.

Повторить этот успех на юбилейном первенстве было бы очень символично, но всерьёз говорить о шансах сборной выиграть золото сейчас трудно. Впрочем, и выход в четвертьфинал стал бы настоящим прорывом. Ничего подобного наши не добивались с бронзового Евро-2008. В двух турнирах подряд барьер группового раунда становился для команды камнем преткновения.

Ставя задачи перед сборной России, в Министерстве спорта и РФС не стали замахиваться на "Вильяма нашего Шекспира". Спортивные чиновники заявили о скромной цели пробиться в плей-офф.

— Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу — выход в следующую стадию турнира. Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное. Все переживаем и ждём начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира, — заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

Традиционно туманно высказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Его кредо — решать задачи по мере поступления.

— Не стану делать громких заявлений и употреблять красивых выражений. Наша задача — быть хорошо готовыми физически, тактически и психологически. Как это получится на деле — увидим уже совсем скоро, — сказал авторитетный специалист.

А вот один из лидеров нашей полузащиты, Роман Зобнин, не боится ставить перед собой и командой высокие цели. Он чувствует высокий потенциал команды и уверенно заявляет о четвертьфинальных амбициях.

— Сборная-то готова повторить успех на чемпионате мира. Но есть много нюансов — травмы, кто будет в строю. Конечно, хотим повторить, — заявил спартаковец.

Итак, что нужно сделать сборной России, чтобы для начала выйти из группы? В каждой из шести групп в 1/8 финала выходят по две сборные, кроме того, шаг вперёд сделают четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

В группе B соперниками россиян станут Бельгия, Финляндия и Дания. И если бельгийцы, возглавляющие рейтинг ФИФА, заведомо сильнее наших, то в матчах с двумя другими командами можно и нужно рассчитывать на очки. Практика показывает, что четыре набранных балла практически гарантируют выход в плей-офф. Это значит, что при вероятном поражении от "красных дьяволов" нужно побеждать уступающих нам в классе финнов и стоять насмерть во встрече с крепкой сборной Дании. Матч в Копенгагене — принципиальный для нас — пройдёт без российских зрителей на трибунах. Местные власти, воспользовавшись коронавирусной неразберихой, отказались пускать наших болельщиков в страну.

В случае победы в группе (опередить Бельгию будет архисложно, но совсем исключать такой вариант нельзя) россияне в 1/8 финала 27 июня сыграют в Севилье с одной из команд, занявших третье место в своём квартете. Далее нас может ждать четвертьфинал в Мюнхене.

Если команда Черчесова станет второй в группе, то 26 июня сыграет в Амстердаме со второй командой из группы А, где собраны Турция, Италия, Уэльс и Швейцария. При удачном раскладе на четвертьфинальную встречу мы поедем в Баку.

Наконец, выход в плей-офф с третьего места предполагает два различных варианта (окончательно сетка сформируется только по окончании группового турнира в зависимости от того, команды из каких групп попадут в 1/8 финала). Первый вариант — матч 28 июня в Бухаресте с победителем группы F (Германией, Францией, Португалией или Венгрией), далее (при удачном стечении обстоятельств) — четвертьфинал в Петербурге. Второй — игра 29 июня в Глазго с победителем квартета Е (Испанией, Швецией, Польшей или Словакией) с перспективой поехать на четвертьфинал в Рим.

Какой из перечисленных раскладов самый реалистичный? Перед стартом турнира об этом трудно рассуждать — слишком много вариантов. Да и кто на ЧМ-2018 мог рассчитывать на победу в 1/8 финала над грозными испанцами. Мечтать, конечно, мечтали, но итоговый результат (1:1, по пенальти 4:3) стал настоящей сенсацией. Почему бы не повторить это достижение ещё раз?

За прошедшие три года сборная России приобрела необходимый опыт. На ЧМ из всех наших футболистов в сильнейших европейских чемпионатах играл только Денис Черышев. Сейчас количество легионеров увеличилось. Черышев по-прежнему играет в Испании (на данный момент — в "Валенсии"). Александр Головин после ЧМ-2018 уехал в "Монако" и стал там одним из лидеров команды. Также неплохую прессу в прошлом сезоне получал в "Аталанте" Алексей Миранчук. Игроком стартового состава он не стал, но на замену выходил удачно, забив семь голов в составе одного из сильнейших клубов Италии.

Черчесов уже много раз показывал, что в крупных турнирах предпочитает опираться на старую гвардию, избегая экспериментов с составом. Самое главное, что сборную обошли стороной травмы, которых было немало перед ЧМ-2018. На данный момент из обоймы выпал только Кудряшов, да и он может восстановиться к ключевой игре с Данией. Да, из-за коронавируса в турнире не сыграет Андрей Мостовой, но он не является стабильным игроком стартового состава, и его потерю нельзя назвать критичной.