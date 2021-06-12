Путин рассказал о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил, что преступники, причастные к громким случаям гибели граждан России, найдены. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому NBC.

Журналист телеканала перечислил громкие убийства и случаи гибели в РФ и за её пределами, на что российский лидер ответил, что были названы люди, "которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин по вине разных людей".

"Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении", — отметил Путин после того, как интервьюер перечислил имена журналистки Анны Политковской, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского, бывшего министра печати Михаила Лесина и политика Бориса Немцова.

Также российский президент отдельно остановился на личности Лесина, подчеркнув, что экс-министр, который умер в США в 2015 году, был хорошим человеком.

Путин назвал Михаила Лесина хорошим человеком. Видео © NBC

"Вы упомянули Лесина. Он работал в моей администрации. Мне он очень нравился. Он умер, погиб в США. Я до сих пор жалею, что он не с нами. Он очень достойный и хороший человек", — сказал Путин.