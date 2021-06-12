Раскрыта личность погибшей при падении с 86-го этажа башни "Москвы-Сити"
Выяснилось, что девушка — уроженка одного из соседних с Россией государств.
Фото © LIFE
Погибшей девушкой, которая выпала с 86-го этажа одной из башен комплекса "Москва-Сити", оказалась 20-летняя уроженка города Алма-Ата. Об этом сообщает Пятый канал.
По его данным, девушка скончалась при падении со смотровой площадки башни "Око", хотя до этого сообщалось о том, что она выпала с башни "Евразия".
Правоохранительные органы по факту трагедии проводят проверку.
Напомним, ЧП произошло вечером 11 июня. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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