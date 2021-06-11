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В Железногорске 7-летняя девочка погибла на заброшенном заводе, куда она забралась, чтобы поиграть

Как оказалось, полуразрушенное здание стоит в черте города и ничем не огорожено, несмотря на явную опасность.

11 июня, 09:27

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

Трагический несчастный случай произошёл в Железногорске, Курская область. Там дети начали летние каникулы с исследования завода ОАО "Кристалл", который был давно заброшен. Семилетняя Маша вместе с друзьями и 14-летним братом забрались на самый верх, но девочка оступилась и упала с высоты в 26 метров. Она получила серьёзные травмы и скончалась на месте до приезда скорой.

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

СУ СК РФ по Курской области возбудило уголовное дело, руководствуясь ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека"). Его фигурантами могут стать представители городской администрации, потому что земля, на которой стоит комплекс, муниципальная. Также правоохранители проверят владельцев завода, которые его выкупили в уже ветхом состоянии, пишет "Эхо недели. Железногорск".

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

После трагедии выяснилось, что в мае этого года на заводе проходила прокурорская проверка, в ходе которой выяснились серьёзные нарушения. Новые владельцы ещё не начали работу по сносу комплекса, не огородили его, не обеспечили освещением для ночного времени и не вывезли строительный мусор. Прокуратура уведомила об этом администрацию города, но меры так и не были приняты.

Под Челябинском поиски 7-летнего мальчика-аутиста завершились трагедией, когда его тело нашли у рельсов

Под Челябинском поиски 7-летнего мальчика-аутиста завершились трагедией, когда его тело нашли у рельсов

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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