В Железногорске 7-летняя девочка погибла на заброшенном заводе, куда она забралась, чтобы поиграть

Трагический несчастный случай произошёл в Железногорске, Курская область. Там дети начали летние каникулы с исследования завода ОАО "Кристалл", который был давно заброшен. Семилетняя Маша вместе с друзьями и 14-летним братом забрались на самый верх, но девочка оступилась и упала с высоты в 26 метров. Она получила серьёзные травмы и скончалась на месте до приезда скорой.

СУ СК РФ по Курской области возбудило уголовное дело, руководствуясь ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека"). Его фигурантами могут стать представители городской администрации, потому что земля, на которой стоит комплекс, муниципальная. Также правоохранители проверят владельцев завода, которые его выкупили в уже ветхом состоянии, пишет "Эхо недели. Железногорск".