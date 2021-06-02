Под Челябинском поиски 7-летнего мальчика-аутиста завершились трагедией, когда его тело нашли у рельсов
Волонтёры искали ребёнка всю ночь, опасаясь за его здоровье, но, к сожалению, было уже слишком поздно.
Фото © "Легион спас" и Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
В полицию Чебаркульского района Челябинской области 31 мая обратились родители 7-летнего Семёна, который вышел погулять один и не вернулся. Мама и папа тревожились за сына из-за его особенности развития: мальчик страдал аутизмом и совсем не разговаривал, пишет "Челябинск онлайн".
Фото © "Легион спас"
На поиски ребёнка отправились и спасатели, и волонтёры, которые приехали из Челябинска. Они прочёсывали местность, прилегающую к посёлку, всю ночь. Взрослые волновались из-за железнодорожных путей, которые находились рядом, — место чрезвычайно опасное, особенно для ребёнка. И, как оказалось, их тревога была не напрасной — тело мальчика обнаружили в пять утра возле рельсов у станции Бишкиль, за 300 метров от дома.
Фото © "Легион спас"
Судя по всему, Семён попал под поезд и скончался на месте от полученных травм. Сейчас Уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека").
Фото © Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Они опрашивают местных жителей в поисках свидетелей. Им предстоит найти поезд, под который попал мальчик, и установить личность машиниста. Также правоохранителей интересуют условия проживания мальчика-аутиста, которого отпустили одного из дома. Известно, что семья Семёна приехала из ближнего зарубежья и на учёте служб соцзащиты не состоит.
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