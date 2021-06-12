Жители Японии предрекли гибель страны из-за "удара России" по имиджу Токио
Некоторые японцы в связи с этим призвали выдвинуть американские базы поближе к РФ.
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Читатели японской газеты Yomiuri отреагировали на инцидент с задержанием местной рыболовецкой шхуны "Эйхо-мару" сахалинскими пограничниками, посчитав, что данная ситуация нанесла урон имиджу Токио.
Некоторые пользователи заявили, что инцидент с японским судном является ударом по авторитету Японии и угрозой национальной безопасности страны.
"Если мы не изменим конституцию и не станем ответственно участвовать в военных манёврах и учениях с союзниками, то так и останемся без всякого авторитета! Если не завладеем атомным оружием, то Япония скоро закончится как страна!" — жёстко отреагировал один из комментаторов.
"Вы теперь понимаете, что Япония во всём отстаёт?! В образовании, в юриспруденции, в искусственном интеллекте? Всё нужно менять! Охватывает острое беспокойство за будущее наших детей!" — написал другой читатель.
Часть пользователей при этом призвала власти Японии немедленно принять ответные меры в адрес России.
"России доверять нельзя. Нужно выдвинуть базы сил самообороны и американские базы поближе к России!" — призвал один из читателей издания.
Другой же пожаловался на то, что РФ "всегда арестовывает" японские рыболовецкие суда. Он также задался вопросом, почему Токио "не арестовывает" российские корабли. Ещё один пользователь подчеркнул, что после этого инцидента Японии следует начать задерживать все рыболовецкие суда, в том числе из Китая, Южной Кореи и КНДР.
"Япония слаба в сравнении с Россией. Каждый год русские досматривают и арестовывают по несколько десятков японских рыболовецких судов. Правительство знает об этом, но ничего серьёзного не предпринимает", — посетовал комментатор.
При этом один из читателей отметил, что Токио легко отделался, призвав жителей страны перестать заниматься незаконным промыслом в чужих водах.
Напомним, российские пограничники задержали японскую шхуну "Эйхо-мару" в конце мая в Охотском море. Экипаж судна пытался скрыться, когда пограничники потребовали остановиться. В свою очередь, правительство Японии назвало задержание неприемлемым. 10 июня стало известно, что японскую шхуну оштрафовали на шесть миллионов рублей и выдворили из России. Уточнялось, что вина капитана "Эйхо-мару" в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ была полностью доказана.
Стоит напомнить, что и Япония недавно задержала российское судно и даже арестовала помощника капитана. Это произошло в связи со столкновением в Охотском море российского траулера и японской шхуны. Трагедия произошла 26 мая около 6:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Российский траулер отбуксировали в японский порт Момбецу. По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, японская шхуна двигалась в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии. Однако в Японии виновным считают российского моряка. Ему предъявлено обвинение в халатности и ненадлежащем управлении судном. Капитана японской шхуны также подозревают в халатности.
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