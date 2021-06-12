Эксперт объяснил, как стать "невидимкой" для интернет-мошенников
Если злоумышленники не будут знать, что взламывать, то ничего и не взломают, логично подметил Евгений Ющук.
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Электронная почта, как правило, становится первым объектом нападения хакеров, ведь через неё можно получить доступ к другим ресурсам. Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук объяснил, как спрятать от злоумышленников свой e-mail.
"Почта может быть ключом ко всем вашим аккаунтам. Практически везде есть кнопка "Вспомнить пароль". Если на неё нажать, то на почту придёт специальное сообщение, с помощью которого пароль можно сменить", — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.
Ющук добавил, что для конфиденциальности можно использовать адрес, который нигде не был засвечен, в том числе в банковских договорах, так как из этой сферы часто случаются утечки.
"Жулики сначала обычно берут данные о вашей электронной почте, берут ваш адрес и уже потом думают, как его можно дальше взломать. Обычно за этим следует фишинговое письмо или что-то в таком роде. Если они не знают адрес для взлома, то им некуда прицелиться", — заключил эксперт.
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