Доктор Мясников рассказал о виде рака, который можно определить по слезам
Также они могут сигнализировать о проблемах с печенью или заболевании женской репродуктивной системы.
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Кровавые слёзы очень опасны и говорят о серьёзных нарушениях здоровья, об этом рассказал в эфире телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.
"Это бывает при онкологии слёзной железы", — разъяснил медик.
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Врач уточнил, что слёзы с кровью могут указывать и на проблемы с печенью. Например, при болезни этого органа нарушается свёртываемость, больной может плакать красными слезами и потеть кровью. Также кровавые слёзы могут появляться при эндометриозе — хроническом заболевании женской репродуктивной системы.
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