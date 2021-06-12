НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Доктор Мясников рассказал о виде рака, который можно определить по слезам

Также они могут сигнализировать о проблемах с печенью или заболевании женской репродуктивной системы.

12 июня, 05:10

Фото © Pixabay

Кровавые слёзы очень опасны и говорят о серьёзных нарушениях здоровья, об этом рассказал в эфире телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.

"Это бывает при онкологии слёзной железы", разъяснил медик.

"Без полиса и без паспорта": Врачи Мясников и Майчук назвали фразу для мгновенного приёма в любой больнице

"Без полиса и без паспорта": Врачи Мясников и Майчук назвали фразу для мгновенного приёма в любой больнице

Врач уточнил, что слёзы с кровью могут указывать и на проблемы с печенью. Например, при болезни этого органа нарушается свёртываемость, больной может плакать красными слезами и потеть кровью. Также кровавые слёзы могут появляться при эндометриозе — хроническом заболевании женской репродуктивной системы.

"Выходные — не время для работы": Онколог назвал вредные привычки, которые могут вызвать рак у здорового человека

"Выходные — не время для работы": Онколог назвал вредные привычки, которые могут вызвать рак у здорового человека

Ранее доктор Мясников рассказал, какую смертельную опасность таит в себе зубная боль.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Моё лицо отражает мою жизнь": Онкобольная звезда "Зачарованных" разнесла Голливуд за обилие пластических операций

8 июня, 20:19

На Алтае грабитель напал на 66-летнюю учительницу, умирающую от рака, и нанес 40 ударов ножом

вчера в 14:17

В Словакии заявили, что не планируют покупку новых партий "Спутника V"

сегодня в 04:03

Псаки дважды оконфузилась, произнося титул Елизаветы II

сегодня в 04:58

"Пишу как сумасшедший": Трамп анонсировал собственную "книгу книг" и "важный проект"

сегодня в 04:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1