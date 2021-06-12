Доктор Мясников рассказал о виде рака, который можно определить по слезам

Кровавые слёзы очень опасны и говорят о серьёзных нарушениях здоровья, об этом рассказал в эфире телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.

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Врач уточнил, что слёзы с кровью могут указывать и на проблемы с печенью. Например, при болезни этого органа нарушается свёртываемость, больной может плакать красными слезами и потеть кровью. Также кровавые слёзы могут появляться при эндометриозе — хроническом заболевании женской репродуктивной системы.