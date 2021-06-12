"Пишу как сумасшедший": Трамп анонсировал собственную "книгу книг" и "важный проект"
Подробностей бывший американский президент раскрывать не стал.
Фото © ТАСС / AP
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что работает над неким важным проектом. При этом экс-глава Белого дома не уточнил, о чём именно идёт речь.
"Я отклонил два предложения о написании книги от самых неожиданных издательств, так как не хочу сейчас заключать такую сделку. Но я пишу как сумасшедший, так что, когда придёт время, вы увидите книгу из книг. Но, вообще-то, я прямо сейчас работаю над гораздо более важным проектом", — отметил Трамп.
После ухода Трампа с поста президента США появилось много предположений о том, чем политик собирается заниматься дальше. Например, высказывалось мнение, что он может вновь баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году или даже вернуться туда раньше. А недавно Трамп назвал интересной должность спикера палаты представителей.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал бывшего лидера Штатов Дональда Трампа талантливым, ярким и незаурядным человеком.
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