Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что работает над неким важным проектом. При этом экс-глава Белого дома не уточнил, о чём именно идёт речь.

"Я отклонил два предложения о написании книги от самых неожиданных издательств, так как не хочу сейчас заключать такую сделку. Но я пишу как сумасшедший, так что, когда придёт время, вы увидите книгу из книг. Но, вообще-то, я прямо сейчас работаю над гораздо более важным проектом", — отметил Трамп.