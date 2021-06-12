ГИБДД будет визуально фиксировать разговоры по телефону за рулём

Сотрудники ГИБДД будут визуально отслеживать разговоры по телефону при скрытом надзоре. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе визуально, конечно", — цитирует его ТАСС.

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Напомним, ранее стало известно, что ГИБДД сможет скрытно фиксировать разговоры по телефону за рулём и опасное вождение. При этом правоохранители могут находиться в штатском и использовать автомобиль без специальной цветографической схемы. А вот прятаться в кустах гаишники больше не смогут.