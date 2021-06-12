В Белый дом поступило письмо семьи лётчика Ярошенко о помиловании
Мужчина, находящийся в американской тюрьме, испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Его осудили на 20 лет в 2011 году.
Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС
Письмо жены и дочери российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в городе Данбери, штат Коннектикут, в котором они попросили президента США Джо Байдена помиловать близкого им человека, поступило в Белый дом. Об этом сообщила супруга россиянина Виктория Ярошенко.
"Белый дом наше обращение получил, соответствующее уведомление пришло", — приводит слова женщины ТАСС.
Напомним, в конце мая семья Ярошенко написала письмо американскому лидеру с просьбой о помиловании лётчика. В нём говорилось, что жена и дочь Ярошенко смогли увидеть мужчину лишь два раза за десять лет — в 2011 и 2018 году. Это письмо стало третьим прошением о помиловании, направленным властям Штатов.
Также Виктория Ярошенко ранее сообщала, что письмо с просьбой помиловать её мужа поступило в Посольство США в Москве. При этом сначала его не приняли в диппредставительстве из-за порядка работы с корреспонденцией, введённого в условиях пандемии коронавируса. Однако позже представитель посольства забрал письмо из почтового отделения.
Супруга лётчика отметила, что Ярошенко по-прежнему жалуется на состояние здоровья, в том числе на проблемы с артериальным давлением. При этом в тюремной медсанчасти жалобы россиянина игнорируют.
Напомним, Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Он неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.
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