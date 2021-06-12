В Белый дом поступило письмо семьи лётчика Ярошенко о помиловании

Письмо жены и дочери российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в городе Данбери, штат Коннектикут, в котором они попросили президента США Джо Байдена помиловать близкого им человека, поступило в Белый дом. Об этом сообщила супруга россиянина Виктория Ярошенко.

"Белый дом наше обращение получил, соответствующее уведомление пришло", — приводит слова женщины ТАСС.

Напомним, в конце мая семья Ярошенко написала письмо американскому лидеру с просьбой о помиловании лётчика. В нём говорилось, что жена и дочь Ярошенко смогли увидеть мужчину лишь два раза за десять лет — в 2011 и 2018 году. Это письмо стало третьим прошением о помиловании, направленным властям Штатов.

Также Виктория Ярошенко ранее сообщала, что письмо с просьбой помиловать её мужа поступило в Посольство США в Москве. При этом сначала его не приняли в диппредставительстве из-за порядка работы с корреспонденцией, введённого в условиях пандемии коронавируса. Однако позже представитель посольства забрал письмо из почтового отделения.

Супруга лётчика отметила, что Ярошенко по-прежнему жалуется на состояние здоровья, в том числе на проблемы с артериальным давлением. При этом в тюремной медсанчасти жалобы россиянина игнорируют.