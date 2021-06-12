НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Белый дом поступило письмо семьи лётчика Ярошенко о помиловании

Мужчина, находящийся в американской тюрьме, испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Его осудили на 20 лет в 2011 году.

12 июня, 04:07
<p>Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС</p>

Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Письмо жены и дочери российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в городе Данбери, штат Коннектикут, в котором они попросили президента США Джо Байдена помиловать близкого им человека, поступило в Белый дом. Об этом сообщила супруга россиянина Виктория Ярошенко.

"Белый дом наше обращение получил, соответствующее уведомление пришло", — приводит слова женщины ТАСС.

Напомним, в конце мая семья Ярошенко написала письмо американскому лидеру с просьбой о помиловании лётчика. В нём говорилось, что жена и дочь Ярошенко смогли увидеть мужчину лишь два раза за десять лет — в 2011 и 2018 году. Это письмо стало третьим прошением о помиловании, направленным властям Штатов.

В США выступили против досрочного освобождения осуждённого россиянина Ярошенко

В США выступили против досрочного освобождения осуждённого россиянина Ярошенко

Также Виктория Ярошенко ранее сообщала, что письмо с просьбой помиловать её мужа поступило в Посольство США в Москве. При этом сначала его не приняли в диппредставительстве из-за порядка работы с корреспонденцией, введённого в условиях пандемии коронавируса. Однако позже представитель посольства забрал письмо из почтового отделения.

Супруга лётчика отметила, что Ярошенко по-прежнему жалуется на состояние здоровья, в том числе на проблемы с артериальным давлением. При этом в тюремной медсанчасти жалобы россиянина игнорируют.

В Посольстве РФ подтвердили арест в Швейцарии россиянина по запросу США

В Посольстве РФ подтвердили арест в Швейцарии россиянина по запросу США

Напомним, Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Он неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1