Наталия Орейро в кокошнике и по-русски поздравила граждан РФ с Днём России

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро записала видеопоздравление с Днём России на русском языке. На кадрах артистка предстала в красном кокошнике. Ролик опубликовало Посольство России в Аргентине в "Твиттере".

"Россия для меня тоже родина. Я вас люблю!" — поздравила актриса на русском языке и послала воздушный поцелуй.

Орейро много раз признавалась в любви к России. Несколько лет назад певица начала учить русский язык. Сейчас она часто исполняет русскоязычные версии своих мировых хитов. Также ранее звезда "Дикого ангела" рассказала, что стремится получить российское гражданство, чтобы выразить признательность жителям страны за их любовь. Иметь российский паспорт было бы для неё честью, отметила Орейро.