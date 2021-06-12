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Блинкен в поздравлении с Днём России заявил о "намерении США поддержать граждан РФ"

Также глава американской дипломатии в очередной раз заявил, что целью Вашингтона являются стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

12 июня, 04:35
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил жителей РФ с Днём России, отметив стремление Вашингтона к конструктивному диалогу для стабильных отношений. Об этом сообщает Госдепартамент.

"От имени Правительства Соединённых Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России", — сказал Блинкен.

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

Глава американской дипломатии в очередной раз заявил, что целью Вашингтона являются стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Также Блинкен подчеркнул, что США "по-прежнему твёрдо намерены поддерживать российский народ и его устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России".

Напомним, ранее в США допустили ввод санкций против России, несмотря на грядущий саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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