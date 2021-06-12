Блинкен в поздравлении с Днём России заявил о "намерении США поддержать граждан РФ"
Также глава американской дипломатии в очередной раз заявил, что целью Вашингтона являются стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил жителей РФ с Днём России, отметив стремление Вашингтона к конструктивному диалогу для стабильных отношений. Об этом сообщает Госдепартамент.
"От имени Правительства Соединённых Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России", — сказал Блинкен.
Глава американской дипломатии в очередной раз заявил, что целью Вашингтона являются стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Также Блинкен подчеркнул, что США "по-прежнему твёрдо намерены поддерживать российский народ и его устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России".
Напомним, ранее в США допустили ввод санкций против России, несмотря на грядущий саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
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