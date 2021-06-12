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Псаки дважды оконфузилась, произнося титул Елизаветы II

После первой оплошности представитель американской администрации извинилась, но потом вновь допустила ошибку.

12 июня, 04:58
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вновь попала впросак, дважды ошибившись в титуле королевы Великобритании Елизаветы II. Сначала она допустила одну оплошность, потом публично извинилась, однако позднее вновь сделала ошибку, сообщает The Sun.

Как пишет издание, пресс-секретарь назвала Елизавету II английской королевой, хотя подобное обращение не применяется с 1707 года. Правильно титул Елизаветы II звучит так: королева Соединённого Королевства Великобритании и Содружества.

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"Спасибо за возможность исправиться. Отмечу, что это произошло во время ответов на вопросы в "Твиттере". Не то что бы я оправдывалась, но я больше никогда не повторю эту ошибку о Её Величестве королеве Соединённого Королевства", заявила Псаки в эфире CNN.

Однако ведущему пришлось вновь поправить Псаки, поскольку она не добавила к названию титула слова "и Содружества". После чего пресс-секретарь Белого дома ещё раз поблагодарила за исправление её речи.

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Ранее Лайф рассказывал, как Псаки допустила очередную нелепую ошибку, комментируя ситуацию в Мьянме. Также она попала впросак, когда перечисляла обвинения в адрес России.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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