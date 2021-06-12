Псаки дважды оконфузилась, произнося титул Елизаветы II

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вновь попала впросак, дважды ошибившись в титуле королевы Великобритании Елизаветы II. Сначала она допустила одну оплошность, потом публично извинилась, однако позднее вновь сделала ошибку, сообщает The Sun.

Как пишет издание, пресс-секретарь назвала Елизавету II английской королевой, хотя подобное обращение не применяется с 1707 года. Правильно титул Елизаветы II звучит так: королева Соединённого Королевства Великобритании и Содружества.

"Спасибо за возможность исправиться. Отмечу, что это произошло во время ответов на вопросы в "Твиттере". Не то что бы я оправдывалась, но я больше никогда не повторю эту ошибку о Её Величестве королеве Соединённого Королевства", — заявила Псаки в эфире CNN.