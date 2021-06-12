Лукашенко поздравил Путина с Днём России
Глава республики выразил надежду на крепкие, плодотворные отношения и перспективное сотрудничество.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей России и президента Владимира Путина с национальным праздником.
"Вы живёте в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя её авторитет на международной арене", — приводит его слова БелТА.
Глава республики выразил надежду на долгие и плодотворные отношения с Россией, а также на перспективное сотрудничество в общих интересах. Поздравительные телеграммы Лукашенко также направил главе российского кабмина Михаилу Мишустину, председателю Совфеда Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Ранее Лайф сообщал, что с Днём России Владимира Путина поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
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