Лукашенко поздравил Путина с Днём России

"Вы живёте в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя её авторитет на международной арене", — приводит его слова БелТА.

Наталия Орейро в кокошнике и по-русски поздравила граждан РФ с Днём России

Глава республики выразил надежду на долгие и плодотворные отношения с Россией, а также на перспективное сотрудничество в общих интересах. Поздравительные телеграммы Лукашенко также направил главе российского кабмина Михаилу Мишустину, председателю Совфеда Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.