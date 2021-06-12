Журналист выругался матом на украинском телевидении, услышав поздравление россиян
В ответ ему объяснили, что, несмотря на разногласия, жители России были и останутся братским народом для украинцев.
Фото © ТАСС / Zuma
Журналист Виктор Майстренко выругался матом в прямом эфире украинского телевидения после того, как депутат Харьковского горсовета и член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик поздравил россиян с национальным праздником.
Инцидент произошёл во время политических дискуссий на телеканале NewsOne. Парламентарий внезапно решил поздравить жителей соседней страны с Днём России, в ответ на что услышал весьма неодобрительный и абсолютно нецензурный комментарий. При этом Майстренко добавил, что между Москвой и Киевом продолжается война, поэтому завязывать дружбу с Россией можно лишь тогда, "когда она развалится к чёртовой матери".
"Вы тут глупости рассказываете, вместо того чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували", — ответил ему депутат Лесик, добавив, что россияне были и будут братским народом для украинцев.
Ранее Лайф рассказывал о скандале с формой национальной сборной Украины по футболу. Так, 6 июня команда презентовала форму для участия в Евро-2020, на которой была изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом. Рисунок украшали надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". В УЕФА такое решение не одобрили и обязали сборную прикрыть слоган "Героям слава!", поскольку целиком надпись несёт политический смысл.
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