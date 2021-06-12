Журналист выругался матом на украинском телевидении, услышав поздравление россиян

Журналист Виктор Майстренко выругался матом в прямом эфире украинского телевидения после того, как депутат Харьковского горсовета и член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик поздравил россиян с национальным праздником.

Инцидент произошёл во время политических дискуссий на телеканале NewsOne. Парламентарий внезапно решил поздравить жителей соседней страны с Днём России, в ответ на что услышал весьма неодобрительный и абсолютно нецензурный комментарий. При этом Майстренко добавил, что между Москвой и Киевом продолжается война, поэтому завязывать дружбу с Россией можно лишь тогда, "когда она развалится к чёртовой матери".

"Вы тут глупости рассказываете, вместо того чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували", — ответил ему депутат Лесик, добавив, что россияне были и будут братским народом для украинцев.