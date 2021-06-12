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В Японии заявили, что задержанный за шпионаж передавал РФ данные о секретном космолёте США

Речь идёт об экспериментальном беспилотном орбитальном проекте X-37B, который разрабатывается компанией Boeing по заказу Пентагона.

12 июня, 05:27
<p>Boeing X-37. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Boeing_X-37B_after_ground_tests_at_Vandenberg_AFB,_October_2007.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Boeing X-37. Фото © Wikipedia

Японская полиция задержала 70-летнего экс-главу исследовательской компании Кадзуо Миясаки по подозрению в шпионаже в пользу России. Как сообщает телеканал NHK, мужчина якобы передал сотруднику торгового представительства РФ данные о новейших разработках США в космосе.

По данным СМИ, речь идёт о некоей технической литературе, в которой приводится информация об экспериментальном беспилотном орбитальном самолёте X-37B, который разрабатывается компанией Boeing по заказу Пентагона.

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Ранее в доме Миясаки прошли обыски. На допросе он заявил, что "в течение 30 лет контактировал примерно с 15 людьми, в том числе с сотрудниками российского посольства". В дипмиссии РФ сообщили, что изучают сведения по этому вопросу.

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Секретный американский самолёт X-37B совершил первый полёт в 2010 году. Во время одного из испытаний он провёл в космосе рекордные 780 дней, вернувшись на Землю в октябре 2019 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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