В Японии заявили, что задержанный за шпионаж передавал РФ данные о секретном космолёте США
Речь идёт об экспериментальном беспилотном орбитальном проекте X-37B, который разрабатывается компанией Boeing по заказу Пентагона.
Boeing X-37. Фото © Wikipedia
Японская полиция задержала 70-летнего экс-главу исследовательской компании Кадзуо Миясаки по подозрению в шпионаже в пользу России. Как сообщает телеканал NHK, мужчина якобы передал сотруднику торгового представительства РФ данные о новейших разработках США в космосе.
По данным СМИ, речь идёт о некоей технической литературе, в которой приводится информация об экспериментальном беспилотном орбитальном самолёте X-37B, который разрабатывается компанией Boeing по заказу Пентагона.
Ранее в доме Миясаки прошли обыски. На допросе он заявил, что "в течение 30 лет контактировал примерно с 15 людьми, в том числе с сотрудниками российского посольства". В дипмиссии РФ сообщили, что изучают сведения по этому вопросу.
Секретный американский самолёт X-37B совершил первый полёт в 2010 году. Во время одного из испытаний он провёл в космосе рекордные 780 дней, вернувшись на Землю в октябре 2019 года.
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