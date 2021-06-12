В Японии заявили, что задержанный за шпионаж передавал РФ данные о секретном космолёте США

Японская полиция задержала 70-летнего экс-главу исследовательской компании Кадзуо Миясаки по подозрению в шпионаже в пользу России. Как сообщает телеканал NHK, мужчина якобы передал сотруднику торгового представительства РФ данные о новейших разработках США в космосе.

По данным СМИ, речь идёт о некоей технической литературе, в которой приводится информация об экспериментальном беспилотном орбитальном самолёте X-37B, который разрабатывается компанией Boeing по заказу Пентагона.

Ранее в доме Миясаки прошли обыски. На допросе он заявил, что "в течение 30 лет контактировал примерно с 15 людьми, в том числе с сотрудниками российского посольства". В дипмиссии РФ сообщили, что изучают сведения по этому вопросу.