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Водители придумали, как уклоняться от штрафов с помощью умерших людей

В Госавтоинспекции способ не оценили и напомнили об административной ответственности.

12 июня, 06:25
<p>Фото © ТАСС / Артеменков Александр</p>

Фото © ТАСС / Артеменков Александр

Российских водителей уличили в уклонении от уплаты штрафов и налогов необычным способом. Как выяснили в ГИБДД, некоторые автолюбители пользуются машинами, оформленными на их умерших родственников.

"Выявление таких правонарушений осуществляется при ежедневном контроле за дорожным движением инспекторами ДПС и с помощью средств фотовидеофиксации нарушений ПДД", — говорится на сайте Госавтоинспекции Кировской области.

Гаишникам запретили поджидать водителей в кустах и брать документы, если в них деньги

Гаишникам запретили поджидать водителей в кустах и брать документы, если в них деньги

Там напомнили, что управление автомобилем умершего собственника запрещено законом, поэтому наказывается штрафом и влечёт за собой изъятие документов на транспорт и его госномеров. После смерти человека машину необходимо переоформить в установленном порядке, добавили в Госавтоинспекции.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники дорожной инспекции будут визуально отслеживать разговоры по телефону при скрытом надзоре.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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