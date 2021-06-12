Водители придумали, как уклоняться от штрафов с помощью умерших людей

Российских водителей уличили в уклонении от уплаты штрафов и налогов необычным способом. Как выяснили в ГИБДД, некоторые автолюбители пользуются машинами, оформленными на их умерших родственников.

"Выявление таких правонарушений осуществляется при ежедневном контроле за дорожным движением инспекторами ДПС и с помощью средств фотовидеофиксации нарушений ПДД", — говорится на сайте Госавтоинспекции Кировской области.

Там напомнили, что управление автомобилем умершего собственника запрещено законом, поэтому наказывается штрафом и влечёт за собой изъятие документов на транспорт и его госномеров. После смерти человека машину необходимо переоформить в установленном порядке, добавили в Госавтоинспекции.