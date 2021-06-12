В Подмосковье фура влетела в автомобиль ДПС, один полицейский погиб на месте

Фура влетела в автомобиль ГИБДД: один сотрудник погиб на месте, его коллега госпитализирован. Видео © Соцсети

Один сотрудник ДПС погиб и ещё один пострадал, когда фура протаранила их служебный автомобиль на Ленинградском шоссе в подмосковном городе Клине.

Как стало известно Лайфу, правоохранители прибыли на место оформлять аварию, в которой столкнулось три автомобиля и пострадала одна женщина. В этот момент в их машину на полном ходу врезался грузовик Mercedes и буквально смял служебное авто. Погибшему на месте сотруднику было 28 лет. Его 34-летнего коллегу с черепно-мозговой травмой и переломом голени госпитализировали.