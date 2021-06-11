Четыре человека разбились насмерть в страшном ДТП под Белгородом. Видео © VK / herepeople

Четыре человека погибли в ДТП в Белгородской области. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Трагедия произошла около 19:30 в Яковлевском городском округе на 651-м километре федеральной автодороги М2 "Крым".

"Произошло столкновение двух автомобилей — "Форд-Фокус" и ВАЗ-2112. В результате ДТП погибло четыре человека — 44-летний водитель автомобиля "Форд-Фокус", 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 и двое его пассажиров — 29-летний мужчина и 17-летний юноша", — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.