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Четыре человека разбились насмерть в страшном ДТП под Белгородом

На 651-м километре федеральной автодороги М2 "Крым" столкнулись "форд-фокус" и ВАЗ-2112.

10 июня, 22:36

Фото © ГУ МВД РФ по Белгородской области

Четыре человека разбились насмерть в страшном ДТП под Белгородом. Видео © VK / herepeople

Четыре человека погибли в ДТП в Белгородской области. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Трагедия произошла около 19:30 в Яковлевском городском округе на 651-м километре федеральной автодороги М2 "Крым".

"Произошло столкновение двух автомобилей — "Форд-Фокус" и ВАЗ-2112. В результате ДТП погибло четыре человека — 44-летний водитель автомобиля "Форд-Фокус", 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 и двое его пассажиров — 29-летний мужчина и 17-летний юноша", — сообщили в ведомстве.

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Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в лобовом столкновении легковушки и микроавтобуса под Астраханью пострадало 11 человек.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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