США выделят Украине ещё 150 млн долларов "на укрепление безопасности"

США выделят Украине ещё 150 миллионов долларов на "укрепление безопасности". Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Сегодня Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере $150 млн на укрепление безопасности Украины", — сказал представитель Минобороны США на брифинге.

По его словам, данная сумма является дополнением к 125 миллионам долларов, которые Киев получил в марте. В Пентагоне отметили, что новый транш обусловлен прогрессом Украины в "проведении оборонных реформ в 2021 году".

Пакет помощи включает в себя поставки комплексов по борьбе с беспилотниками, противоартиллерийских радаров, средств для медицинской эвакуации раненых и средств обеспечения безопасной связи.