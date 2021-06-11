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США выделят Украине ещё 150 млн долларов "на укрепление безопасности"

Данная сумма является дополнением к 125 миллионам долларов, которые Киев получил в марте.

10 июня, 22:18

Фото © Pixabay

США выделят Украине ещё 150 миллионов долларов на "укрепление безопасности". Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Сегодня Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере $150 млн на укрепление безопасности Украины", — сказал представитель Минобороны США на брифинге.

По его словам, данная сумма является дополнением к 125 миллионам долларов, которые Киев получил в марте. В Пентагоне отметили, что новый транш обусловлен прогрессом Украины в "проведении оборонных реформ в 2021 году".

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Пакет помощи включает в себя поставки комплексов по борьбе с беспилотниками, противоартиллерийских радаров, средств для медицинской эвакуации раненых и средств обеспечения безопасной связи.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич уличил НАТО в накачке Украины оружием.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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