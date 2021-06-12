Хованский частично признал вину в оправдании терроризма
По словам представителя блогера, у него не было умысла выставлять ролик с песней в Сети.
Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Юрий Хованский частично признал свою вину в оправдании терроризма. Он не скрывает, что спел песню, однако не собирался её распространять в Сети. Об этом рассказала представитель блогера Виктория Мартыненко.
По её словам, песня исполнялась много лет назад и придумал Хованский её и спел, когда находился в нетрезвом состоянии, что не отрицает сам. Мартыненко подчеркнула, что блогер не признал полностью свою вину, он признал её частично — он песню исполнял, но не распространял в Сети и не агитировал кого-то.
Напомним, блогера задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Юрия Хованского под стражу на два месяца.
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