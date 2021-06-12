Хованский частично признал вину в оправдании терроризма

Юрий Хованский частично признал свою вину в оправдании терроризма. Он не скрывает, что спел песню, однако не собирался её распространять в Сети. Об этом рассказала представитель блогера Виктория Мартыненко.

По её словам, песня исполнялась много лет назад и придумал Хованский её и спел, когда находился в нетрезвом состоянии, что не отрицает сам. Мартыненко подчеркнула, что блогер не признал полностью свою вину, он признал её частично — он песню исполнял, но не распространял в Сети и не агитировал кого-то.