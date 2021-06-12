Девочка-подросток утонула в реке под Вологдой
В поисках ребёнка было задействовано девять человек и четыре единицы техники.
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Спасатели обнаружили тело утонувшей девочки в Северной Двине в Вологодской области. Об этом трагическом эпизоде сообщила пресс-служба МЧС России по региону.
"Поступило сообщение, что в Северной Двине, протекающей в деревне Скорняково Великоустюгского района, утонула девочка 2005 года рождения. Тело девочки было извлечено из воды специалистами аварийно-спасательной службы Великоустюгского района и передано сотрудникам полиции", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в поисках ребёнка было задействовано девять человек и четыре единицы техники. В них принимали участие сотрудники МЧС России, аварийно-спасательной службы, полиции и скорой медицинской помощи.
Ранее в Петрозаводске трое подростков утонули в Онежском озере. Друг ребят рассказал, что трагедия произошла, когда один из них начал тонуть, а двое других бросились на помощь.
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