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Девочка-подросток утонула в реке под Вологдой

В поисках ребёнка было задействовано девять человек и четыре единицы техники.

12 июня, 08:52

Фото © Shutterstock

Спасатели обнаружили тело утонувшей девочки в Северной Двине в Вологодской области. Об этом трагическом эпизоде сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

"Поступило сообщение, что в Северной Двине, протекающей в деревне Скорняково Великоустюгского района, утонула девочка 2005 года рождения. Тело девочки было извлечено из воды специалистами аварийно-спасательной службы Великоустюгского района и передано сотрудникам полиции", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в поисках ребёнка было задействовано девять человек и четыре единицы техники. В них принимали участие сотрудники МЧС России, аварийно-спасательной службы, полиции и скорой медицинской помощи.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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