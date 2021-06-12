Неизвестный устроил стрельбу в Техасе и ранил 12 человек
Четверых пострадавших доставили в больницы медики, шестерых — полицейские, а ещё двоих привезли на частных автомобилях.
Фото © Кадр из видео
Неизвестный устроил стрельбу в Техасе и ранил 12 человек. Видео © соцсети
Во время стрельбы в городе Остине, штат Техас, пострадало 12 человек. Они все были госпитализированы, говорится в сообщении экстренной медицинской службы по округу Трэвис и городу Остину (ATCEMS) в "Твиттере".
"Медицинская служба доставила ещё двоих пациентов в местные травматологические учреждения... Общее количество пациентов — 12", — уточнили в службе.
Полицейские попросили не приближаться к 6-й улице. Информации о стрелке не приводится.
Ранее три человека погибли и шесть пострадали в результате стрельбы во Флориде. Злоумышленники открыли огонь из припаркованной машины по выходившим из ресторана людям.
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