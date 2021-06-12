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Неизвестный устроил стрельбу в Техасе и ранил 12 человек

Четверых пострадавших доставили в больницы медики, шестерых — полицейские, а ещё двоих привезли на частных автомобилях.

12 июня, 08:42

Фото © Кадр из видео

Неизвестный устроил стрельбу в Техасе и ранил 12 человек. Видео © соцсети

Во время стрельбы в городе Остине, штат Техас, пострадало 12 человек. Они все были госпитализированы, говорится в сообщении экстренной медицинской службы по округу Трэвис и городу Остину (ATCEMS) в "Твиттере".

"Медицинская служба доставила ещё двоих пациентов в местные травматологические учреждения... Общее количество пациентов — 12", — уточнили в службе.

Полицейские попросили не приближаться к 6-й улице. Информации о стрелке не приводится.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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