Путин назвал Невского мудрым дипломатом и поблагодарил организаторов его выставки в Москве

Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов выставки, посвящённой 800-летию князя Александра Невского, которая открылась в Государственной Третьяковской галерее. Текст его телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад организаторов экспозиции в просветительскую и патриотическую миссию и выразил надежду на то, что она поспособствует сбережению культурного и духовного наследия страны.

"Убеждён, что выставка, посвящённая важнейшим страницам истории страны, выдающимся государственным и общественным деятелям, национальным героям, будет достойно выполнять свою высокую просветительскую, патриотическую миссию, содействовать сбережению нашего богатейшего культурного, художественного, духовного наследия", — сказал он.

Президент напомнил, что великий князь Александр Невский был не только настоящим патриотом и доблестным воином, но и мудрым дипломатом, вклад в становление российской государственности которого несоизмерим и не будет забыт потомками.