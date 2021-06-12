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Путин назвал Невского мудрым дипломатом и поблагодарил организаторов его выставки в Москве

Глава государства отметил большой вклад великого князя в становление страны и выразил уверенность, что он не будет забыт потомками.

12 июня, 08:37
<p>Фото © ТАСС / Ильин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Ильин Сергей

Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов выставки, посвящённой 800-летию князя Александра Невского, которая открылась в Государственной Третьяковской галерее. Текст его телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад организаторов экспозиции в просветительскую и патриотическую миссию и выразил надежду на то, что она поспособствует сбережению культурного и духовного наследия страны.

Выставка к 800-летию Александра Невского открылась в Новой Третьяковке

Выставка к 800-летию Александра Невского открылась в Новой Третьяковке

"Убеждён, что выставка, посвящённая важнейшим страницам истории страны, выдающимся государственным и общественным деятелям, национальным героям, будет достойно выполнять свою высокую просветительскую, патриотическую миссию, содействовать сбережению нашего богатейшего культурного, художественного, духовного наследия", сказал он.

Президент напомнил, что великий князь Александр Невский был не только настоящим патриотом и доблестным воином, но и мудрым дипломатом, вклад в становление российской государственности которого несоизмерим и не будет забыт потомками.

Ранее Лайф рассказывал, что школьница из Кемеровской области воссоздала памятник Александру Невскому в игре Minecraft.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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