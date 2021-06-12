На горе Машук в Пятигорске развернули огромный государственный флаг в честь Дня России. Видео © Соцсети

В Пятигорске местные активисты поднялись на гору Машук и развернули там огромный государственный флаг, приурочив это действо к празднованию Дня России. Глава города Дмитрий Ворошилов отметил, что такие акции очень важны и их нужно проводить, дабы молодёжь росла с чувством любви к своей стране и гордости за неё.

"Это очень важно прежде всего для молодёжи, потому что такие символы страны, как флаг или герб, — это то, что воспитывает наш патриотизм, любовь к Родине, любовь к своему городу", — сказал он.