В центре Москвы задержали торговца орденами и медалями СССР
У него изъяли около 20 наград и возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит арест до трёх месяцев.
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В центре Москвы полицейские задержали 29-летнего мужчину, который торговал орденами и медалями СССР. Экспертиза установила, что все награды были подлинными, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Выставил ценности мужчина прямо на Арбате. У него изъяли около 20 различных медалей и орденов и возбудили уголовное дело по статье о приобретении или сбыте официальных документов и госнаград. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит арест на срок до трёх месяцев.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестные обокрали ветерана, сидевшего рядом с Путиным на Параде Победы. Злоумышленники убедили 96-летнего героя войны снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку. Спустя несколько дней их задержали.
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