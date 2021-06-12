В центре Москвы задержали торговца орденами и медалями СССР

В центре Москвы полицейские задержали 29-летнего мужчину, который торговал орденами и медалями СССР. Экспертиза установила, что все награды были подлинными, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выставил ценности мужчина прямо на Арбате. У него изъяли около 20 различных медалей и орденов и возбудили уголовное дело по статье о приобретении или сбыте официальных документов и госнаград. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит арест на срок до трёх месяцев.