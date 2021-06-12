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В центре Москвы задержали торговца орденами и медалями СССР

У него изъяли около 20 наград и возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит арест до трёх месяцев.

12 июня, 08:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В центре Москвы полицейские задержали 29-летнего мужчину, который торговал орденами и медалями СССР. Экспертиза установила, что все награды были подлинными, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выставил ценности мужчина прямо на Арбате. У него изъяли около 20 различных медалей и орденов и возбудили уголовное дело по статье о приобретении или сбыте официальных документов и госнаград. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит арест на срок до трёх месяцев.

Внук украл медаль у деда-ветерана и попытался продать её

Внук украл медаль у деда-ветерана и попытался продать её

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестные обокрали ветерана, сидевшего рядом с Путиным на Параде Победы. Злоумышленники убедили 96-летнего героя войны снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку. Спустя несколько дней их задержали.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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