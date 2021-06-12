У летучих мышей нашли более 20 новых геномов коронавируса
Но только один из них оказался наиболее близок по своему составу к SARS-CoV-2.
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Группа учёных из Китая обнародовала результаты своего исследования коронавирусной инфекции у летучих мышей, которое проводилось в лесах в провинции Юньнань с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. Специалисты брали у рукокрылых мазки изо рта и анализы других выделений.
"В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2", — говорится в материале исследования, опубликованного в журнале Cell.
По данным исследователей, один штамм, полученный от вида летучих мышей Rhinolophus pusillus, особенно сильно похож на SARS-CoV-2. При этом он имеет некоторые различия в белке, который вирусы используют для прикрепления к инфицированным клеткам. Учёные заключили, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, всё ещё циркулируют в популяциях летучих мышей и в некоторых регионах встречаются чаще, чем в других.
А ранее Лайф рассказывал, как учёные "взвесили" весь коронавирус на планете. В результате они пришли к выводу, что, если весь коронавирус собрать вместе, его масса составит от 0,1 до 10 килограммов.
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