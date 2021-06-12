У летучих мышей нашли более 20 новых геномов коронавируса

Группа учёных из Китая обнародовала результаты своего исследования коронавирусной инфекции у летучих мышей, которое проводилось в лесах в провинции Юньнань с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. Специалисты брали у рукокрылых мазки изо рта и анализы других выделений.

"В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2", — говорится в материале исследования, опубликованного в журнале Cell.

По данным исследователей, один штамм, полученный от вида летучих мышей Rhinolophus pusillus, особенно сильно похож на SARS-CoV-2. При этом он имеет некоторые различия в белке, который вирусы используют для прикрепления к инфицированным клеткам. Учёные заключили, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, всё ещё циркулируют в популяциях летучих мышей и в некоторых регионах встречаются чаще, чем в других.