Очередной антирекорд: В России за сутки выявили свыше 13 тысяч случаев ковида
Больше всего — в Москве. Там инфекцию подхватил 6701 человек.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
В России за последние сутки выявили 13 510 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
Наибольшее число случаев CoViD-19 подтверждено в Москве. Там со вчерашнего дня ковидом заразился 6701 человек. На втором месте Московская область (889), на третьем — Санкт-Петербург (867). Выздоровело же по всей стране 9986 пациентов.
Таким образом, всего с начала пандемии коронавирусом в России заразилось 5 193 964 человека. Из них 4 792 169 пациентов поправились и выписались, скончалось — 126 073.
Для Москвы сегодняшний показатель стал максимальным с конца прошлого года. В последний раз более шести с половиной тысяч случаев в столице выявляли 31 декабря. В связи с этим накануне мэр города Сергей Собянин призвал москвичей делать прививки от коронавируса, чтобы не усугублять и без того сложную эпидемиологическую ситуацию.
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