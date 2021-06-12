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Очередной антирекорд: В России за сутки выявили свыше 13 тысяч случаев ковида

Больше всего — в Москве. Там инфекцию подхватил 6701 человек.

12 июня, 08:08
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В России за последние сутки выявили 13 510 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Наибольшее число случаев CoViD-19 подтверждено в Москве. Там со вчерашнего дня ковидом заразился 6701 человек. На втором месте Московская область (889), на третьем — Санкт-Петербург (867). Выздоровело же по всей стране 9986 пациентов.

Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве сдвинулся на июнь-июль

Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве сдвинулся на июнь-июль

Таким образом, всего с начала пандемии коронавирусом в России заразилось 5 193 964 человека. Из них 4 792 169 пациентов поправились и выписались, скончалось — 126 073.

Для Москвы сегодняшний показатель стал максимальным с конца прошлого года. В последний раз более шести с половиной тысяч случаев в столице выявляли 31 декабря. В связи с этим накануне мэр города Сергей Собянин призвал москвичей делать прививки от коронавируса, чтобы не усугублять и без того сложную эпидемиологическую ситуацию.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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