В России за последние сутки выявили 13 510 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Наибольшее число случаев CoViD-19 подтверждено в Москве. Там со вчерашнего дня ковидом заразился 6701 человек. На втором месте Московская область (889), на третьем — Санкт-Петербург (867). Выздоровело же по всей стране 9986 пациентов.

Таким образом, всего с начала пандемии коронавирусом в России заразилось 5 193 964 человека. Из них 4 792 169 пациентов поправились и выписались, скончалось — 126 073.