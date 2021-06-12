Онколог назвал способ распознать рак по голосу
Медик также призывает обратить внимание на появление шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, трудности при глотании, затруднённое или хриплое дыхание.
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Проблемы с голосом порой могут указывать на онкологическое заболевание. Об этом рассказал британский врач Жан-Пьер Жиннон таблоиду Express.
Если голос стал охрипшим по необъяснимым причинам, этот симптом может указывать на рак щитовидной железы. Причём игнорировать этот сигнал не стоит: если в течение трёх недель хрипота не проходит, нужно незамедлительно обратиться к врачу.
Однако врач отметил, что к хрипоте может привести и обычная бактериальная инфекция. Жиннон посоветовал обращать внимание на такие симптомы, как появление шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, трудности при глотании, затруднённое или хриплое дыхание. Каждый из них может свидетельствовать о раке щитовидной железы.
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