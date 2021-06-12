Онколог назвал способ распознать рак по голосу

Проблемы с голосом порой могут указывать на онкологическое заболевание. Об этом рассказал британский врач Жан-Пьер Жиннон таблоиду Express.

Если голос стал охрипшим по необъяснимым причинам, этот симптом может указывать на рак щитовидной железы. Причём игнорировать этот сигнал не стоит: если в течение трёх недель хрипота не проходит, нужно незамедлительно обратиться к врачу.