"Единая Россия" 12 июня организует праздничные акции по всей стране

"Единая Россия" проведёт 12 июня по все стране торжественные акции в честь Дня России. К ним присоединятся члены и сторонники партии, победители предварительного голосования, общественники и молодёжь с активной политической позицией, сообщается на сайте партии.

Они проведут авто- и велопробеги по историческим местам, организуют концерты и развлекательные программы, а также украсят ленточками окна и фасады домов. Помимо этого, во многих точках страны, таких как площадь Славы в Твери и у памятника Александру Невскому на горе Соколиха в Пскове, были развёрнуты гигантские государственные флаги. А активисты Хакасского регионального отделения "Единой России" поднимутся на пик горы Пойлова в Красноярском крае, чтобы провести эту акцию на высоте двух тысяч метров над уровнем моря.

Также по доброй традиции активисты партии будут раздавать всем желающим ленточки-триколор. В Подмосковье их планируется распространить почти сто тысяч, на улицах и в парках Гатчины распространят десять тысяч штук, Липецка — более трёх тысяч.