Семейная пара с ребёнком пропала на озере в Приморье, малыша нашли в тяжёлом состоянии





Семья из трёх человек исчезла в Ханкайском районе Приморского края. Лагерь разбили в районе села Камень-Рыболов и решили покататься на надувной моторной лодке. Вскоре её нашли в семи километрах от места их отдыха.

"Надувная лодка с оторванным мотором обнаружена в семи километрах от места привала. В лодке находился ребёнок в тяжёлом состоянии в связи с переохлаждением. По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц. — Прим. Лайфа)", — сообщает СУ СК по региону.

В ведомстве добавили, что на место выехали следователи, проведён осмотр места расположения лагеря, автомобиля и места, где обнаружена надувная лодка. По предварительным данным, лодка при быстром движении попала на мель и от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться в лодке и выпали в воду. Ведутся поиски пропавшей пары.