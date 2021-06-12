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Семейная пара с ребёнком пропала на озере в Приморье, малыша нашли в тяжёлом состоянии

По предварительным данным, при катании на лодке они могли на скорости попасть на мель и взрослые оказались в воде.

12 июня, 07:50
  • Фото © Instagram / sledcomprim
    Фото © Instagram / sledcomprim
  • Фото © Instagram / sledcomprim
    Фото © Instagram / sledcomprim

Фото © Instagram / sledcomprim

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Семья из трёх человек исчезла в Ханкайском районе Приморского края. Лагерь разбили в районе села Камень-Рыболов и решили покататься на надувной моторной лодке. Вскоре её нашли в семи километрах от места их отдыха.

"Надувная лодка с оторванным мотором обнаружена в семи километрах от места привала. В лодке находился ребёнок в тяжёлом состоянии в связи с переохлаждением. По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц. — Прим. Лайфа)", — сообщает СУ СК по региону.

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В ведомстве добавили, что на место выехали следователи, проведён осмотр места расположения лагеря, автомобиля и места, где обнаружена надувная лодка. По предварительным данным, лодка при быстром движении попала на мель и от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться в лодке и выпали в воду. Ведутся поиски пропавшей пары.

Ранее Лайф рассказывал, как девятилетний сын священника из Челябинской области пропал в тайге во время похода с отцом. В поисках ребёнка было задействовано порядка 80 полицейских, в том числе кинолог со служебной собакой, а также волонтёры и специалисты МЧС. К счастью, мальчика нашли. Лайф публиковал видео его спасения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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