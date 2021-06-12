Боевики ночью напали на нигерийскую деревню и убили 90 человек

Губернатор призвал жителей самим защищаться и не ждать, когда к ним на помощь придут службы безопасности.

Жуткая история произошла на северо-западе Нигерии, где вооружённые люди ночью атаковали деревню Кадава в штате Замфара и убили не менее 90 человек. Об этом сообщил представитель местной полиции.

"Бандиты ночью напали на ничего не подозревающих людей и хладнокровно убили их", — приводит его слова местное агентство новостей NAN.

Комиссар полиции, узнав об этом, приказал службам безопасности мобилизоваться и выследить преступников. Губернатор штата Белло Матавалле призвал жителей самим защищаться и не ждать, когда к ним придут на помощь. По данным агентства, нападавшие говорили на разных языках и стреляли в каждого, кто пытался бежать.