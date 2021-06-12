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Регион
Опубликовано 12 июня 2021, 11:11

Боевики ночью напали на нигерийскую деревню и убили 90 человек

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Губернатор призвал жителей самим защищаться и не ждать, когда к ним на помощь придут службы безопасности.

Жуткая история произошла на северо-западе Нигерии, где вооружённые люди ночью атаковали деревню Кадава в штате Замфара и убили не менее 90 человек. Об этом сообщил представитель местной полиции.

"Бандиты ночью напали на ничего не подозревающих людей и хладнокровно убили их", — приводит его слова местное агентство новостей NAN.

Комиссар полиции, узнав об этом, приказал службам безопасности мобилизоваться и выследить преступников. Губернатор штата Белло Матавалле призвал жителей самим защищаться и не ждать, когда к ним придут на помощь. По данным агентства, нападавшие говорили на разных языках и стреляли в каждого, кто пытался бежать.

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Ранее нигерийские боевики сообщили о смерти лидера террористической группировки "Боко харам". Однако правда ли это, неизвестно, ведь подобная информация появляется не впервые, а в предыдущий раз об этом говорилось в конце мая.

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Артур Лапсаков
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