Боевики ночью напали на нигерийскую деревню и убили 90 человек
Губернатор призвал жителей самим защищаться и не ждать, когда к ним на помощь придут службы безопасности.
Фото © Соцсети
Жуткая история произошла на северо-западе Нигерии, где вооружённые люди ночью атаковали деревню Кадава в штате Замфара и убили не менее 90 человек. Об этом сообщил представитель местной полиции.
"Бандиты ночью напали на ничего не подозревающих людей и хладнокровно убили их", — приводит его слова местное агентство новостей NAN.
Комиссар полиции, узнав об этом, приказал службам безопасности мобилизоваться и выследить преступников. Губернатор штата Белло Матавалле призвал жителей самим защищаться и не ждать, когда к ним придут на помощь. По данным агентства, нападавшие говорили на разных языках и стреляли в каждого, кто пытался бежать.
Ранее нигерийские боевики сообщили о смерти лидера террористической группировки "Боко харам". Однако правда ли это, неизвестно, ведь подобная информация появляется не впервые, а в предыдущий раз об этом говорилось в конце мая.
Комментариев: 0