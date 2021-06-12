Британец объелся хлеба с маком и провалил тест на наркотики

Житель Великобритании провалил тест на наркотики, объевшись хлеба с маком. Для того чтобы тестирование показало положительный результат, мужчине потребовалось четыре бутерброда с хлебом, который содержит в себе семена мака, сообщает издание Daily Record.

"Вчера он пришёл ко мне, и у меня был его любимый хлеб, он взял с собой четыре ломтика, съел два и сделал бутерброд, чтобы взять с собой сегодня, поскольку он собирался быть на собеседовании весь день. Из-за мака он не прошёл тест на наркотики, из-за чего не получил работу", — рассказала его сестра.

Отмечается, что чрезмерное употребление продуктов с маком действительно может стать проблемой при тестировании на наркотики. Дело в том, что семена поглощают небольшое количество опия при сборе урожая, хотя сами по себе не содержат это вещество.