Британец объелся хлеба с маком и провалил тест на наркотики
Содержание опиатов в его организме оказались выше допустимой нормы.
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Житель Великобритании провалил тест на наркотики, объевшись хлеба с маком. Для того чтобы тестирование показало положительный результат, мужчине потребовалось четыре бутерброда с хлебом, который содержит в себе семена мака, сообщает издание Daily Record.
"Вчера он пришёл ко мне, и у меня был его любимый хлеб, он взял с собой четыре ломтика, съел два и сделал бутерброд, чтобы взять с собой сегодня, поскольку он собирался быть на собеседовании весь день. Из-за мака он не прошёл тест на наркотики, из-за чего не получил работу", — рассказала его сестра.
Отмечается, что чрезмерное употребление продуктов с маком действительно может стать проблемой при тестировании на наркотики. Дело в том, что семена поглощают небольшое количество опия при сборе урожая, хотя сами по себе не содержат это вещество.
Ранее Лайф рассказывал о скандале с наркотиками, который разразился в финале Евровидения. Там вокалиста победившей рок-группы Maneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении кокаина. Музыкант согласился сдать тест, который дал отрицательный результат.
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