Мужчина схватил двухлетнего ребёнка, спрятал его в большую картонную коробку и под крики находившихся там детей и родителей попытался скрыться, что ему, однако, не удалось, потому как он упал и был задержан. Во время этого происшествия ребёнок физических травм не получил, но он находится в состоянии сильного стресса. Согласно утверждениям очевидцев происшествия, малыш не переставая плакал, его долго не удавалось успокоить.