Запихнул в коробку и побежал: В Сочи безработный средь бела дня похитил ребёнка прямо с детской площадки
Полиции злоумышленник объяснил, что это якобы было уроком для детей о том, что их могут украсть.
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В Сочи мужчина попытался украсть ребёнка прямо с детской площадки на глазах у окружающих. Происшествие случилось в Адлере на улице Петрозаводской, сообщает kp.ru.
Мужчина схватил двухлетнего ребёнка, спрятал его в большую картонную коробку и под крики находившихся там детей и родителей попытался скрыться, что ему, однако, не удалось, потому как он упал и был задержан. Во время этого происшествия ребёнок физических травм не получил, но он находится в состоянии сильного стресса. Согласно утверждениям очевидцев происшествия, малыш не переставая плакал, его долго не удавалось успокоить.
Безработный похититель свой поступок объяснил тем, что хотел показать детям, что их могут украсть. Родители мальчика уже написали на мужчину заявление, а полиция в данный момент решает вопрос об избрании для него меры пресечения.
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