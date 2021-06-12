Пашинян и Саркисян поздравили Путина с Днём России

К поздравлениям присоединился и президент республики Армен Саркисян, также направив праздничное послание своему коллеге. Он отметил развивающееся по всем направлениям армяно-российское взаимодействие и дружественный характер сотрудничества двух стран. Саркисян напомнил о многовековой дружбе братских народов и выразил уверенность, что совместные шаги Еревана и Москвы будут и впредь развиваться исходя из таких отношений, укрепляя стабильность и безопасность на Южном Кавказе. Он также пожелал Путину доброго здоровья и благополучия, а всем россиянам — мира и процветания.