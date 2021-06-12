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Пашинян и Саркисян поздравили Путина с Днём России

Лидеры Армении выразили уверенность в дальнейшем развитии союзнических отношений между двумя государствами.

12 июня, 08:10
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / Климентьев Михаил</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / Климентьев Михаил

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян поздравил всех россиян с Днём России, направив поздравительные послания президенту страны Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении.

"В новейшей истории России 12 июня олицетворяет коренные изменения в политической и экономической сферах страны, дальнейшее укрепление роли и места на международной арене", — сказано в послании.

Пашинян отметил продолжающееся развитие союзнических отношений между РФ и Арменией, в основе которых лежит стремление выстраивать многоплановое сотрудничество.

Лукашенко поздравил Путина с Днём России

Лукашенко поздравил Путина с Днём России

К поздравлениям присоединился и президент республики Армен Саркисян, также направив праздничное послание своему коллеге. Он отметил развивающееся по всем направлениям армяно-российское взаимодействие и дружественный характер сотрудничества двух стран. Саркисян напомнил о многовековой дружбе братских народов и выразил уверенность, что совместные шаги Еревана и Москвы будут и впредь развиваться исходя из таких отношений, укрепляя стабильность и безопасность на Южном Кавказе. Он также пожелал Путину доброго здоровья и благополучия, а всем россиянам — мира и процветания.

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Ранее Путина с Днём России поздравил Ким Чен Ын. Северокорейский лидер пожелал российскому президенту процветания и благополучия.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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