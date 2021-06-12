Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём России. Он отметил, что этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность, сообщается на сайте столичного правительства.

"В нём мощь и единство Отчизны, её огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Москва — собирательница русских земель и сердце России. Невозможно переоценить её роль в жизни страны и в эпоху созидания, и в периоды испытаний. И сегодня столица задаёт стандарты, делится опытом, приходит на помощь", — сказал градоначальник и пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе и жизни.