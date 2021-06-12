Кот-оракул предсказал победу Бельгии в матче против России на Евро-2020

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Кот-оракул Ахилл из Санкт-Петербурга предсказал победу сборной Бельгии в матче против нашей команды на Евро-2020.

На выбор усатому предсказателю поставили две миски с кормом, рядом с ними были флаги России и Бельгии. К сожалению для российских болельщиков, кот пошёл не в сторону миски с нашим триколором.