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Кот-оракул предсказал победу Бельгии в матче против России на Евро-2020

Первый матч в турнире наша команда проведёт уже сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге.

12 июня, 08:39
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Видео © Instagram / achillcat

Кот-оракул Ахилл из Санкт-Петербурга предсказал победу сборной Бельгии в матче против нашей команды на Евро-2020.

На выбор усатому предсказателю поставили две миски с кормом, рядом с ними были флаги России и Бельгии. К сожалению для российских болельщиков, кот пошёл не в сторону миски с нашим триколором.

Обыкновенное чудо: Сборная готова нас приятно удивить на Евро-2020

Обыкновенное чудо: Сборная готова нас приятно удивить на Евро-2020

Матч Россия — Бельгия состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе в Санкт-Петербурге. Для нашей команды это будет первый матч на Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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