Кот-оракул предсказал победу Бельгии в матче против России на Евро-2020
Первый матч в турнире наша команда проведёт уже сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Видео © Instagram / achillcat
Кот-оракул Ахилл из Санкт-Петербурга предсказал победу сборной Бельгии в матче против нашей команды на Евро-2020.
На выбор усатому предсказателю поставили две миски с кормом, рядом с ними были флаги России и Бельгии. К сожалению для российских болельщиков, кот пошёл не в сторону миски с нашим триколором.
Матч Россия — Бельгия состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе в Санкт-Петербурге. Для нашей команды это будет первый матч на Евро-2020.
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