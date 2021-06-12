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В Москве начался крестный ход с мощами Александра Невского, приуроченный к 800-летию князя

Всего пройдёт четыре церковных шествия по 86 городам России и Белоруссии, а их общая протяжённость составит 25 тысяч километров.

12 июня, 08:46
<p>Фото © <a href="http://new.xxc.ru/news/8_maya_2021_goda-_v_subbotu_svetloj_sedmicy-_v_kafedralnom_sobornom_hrame_hrista_spasitelya_byla_otsluzhena_bozhestvennaya_liturgiya-_kotoruyu_vozglavil_klyuchar_hrama_hrista_spasitelya_protoierej_mihail_ryazancev._krestnyj_hod._razdacha_artosa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт храма Христа Спасителя</a></p>

Фото © Сайт храма Христа Спасителя

В московском храме Христа Спасителя начался крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Перед началом молебен у частицы мощей провёл управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).

Всего пройдёт четыре крестных хода. Первый, приуроченный к 800-летию князя, затронет места его жизни и повторит путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург. Второй начнётся из Вознесенской Давидовой пустыни в Подмосковье и затронет города Центрального федерального округа и Белоруссии. "Южный" крестный ход стартует из Ростова-на-Дону и состоится по городам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Последний — "Восточный" крестный ход — начнётся в Екатеринбурге и достигнет Южно-Сахалинска.

Всего мощи пронесут по 86 городам России и Белоруссии, а общая протяжённость церковных шествий составит 25 тысяч километров.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Новой Третьяковке открылась выставка к 800-летию Александра Невского. Её целью является не только вспомнить одного из величайших героев и полководцев Руси, но и показать связь времён, которую можно ощутить благодаря стараниям художников.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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