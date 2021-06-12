В Москве начался крестный ход с мощами Александра Невского, приуроченный к 800-летию князя

В московском храме Христа Спасителя начался крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Перед началом молебен у частицы мощей провёл управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).

Всего пройдёт четыре крестных хода. Первый, приуроченный к 800-летию князя, затронет места его жизни и повторит путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург. Второй начнётся из Вознесенской Давидовой пустыни в Подмосковье и затронет города Центрального федерального округа и Белоруссии. "Южный" крестный ход стартует из Ростова-на-Дону и состоится по городам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Последний — "Восточный" крестный ход — начнётся в Екатеринбурге и достигнет Южно-Сахалинска.

Всего мощи пронесут по 86 городам России и Белоруссии, а общая протяжённость церковных шествий составит 25 тысяч километров.