Бывший защитник сборной Бельгии и "Зенита" спел гимн России перед матчем на Евро-2020
Он провёл в Петербурге десять лет и за это время успел выучить русский язык. Сам матч состоится вечером 12 июня.
Видео © Twitter / ZentCafe
Бывший защитник сборной Бельгии по футболу Николас Ломбертс спел отрывок из гимна России перед очным матчем двух команд на Евро-2020.
Стоит отметить, что Ломбертс выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год и за это время успел выучить русский язык. Кроме того, в 2020 году его включили в команду десятилетия в составе сине-бело-голубых.
Матч Россия — Бельгия состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе в Санкт-Петербурге. Для нашей команды это будет первая игра на Евро-2020.
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