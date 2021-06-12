НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бывший защитник сборной Бельгии и "Зенита" спел гимн России перед матчем на Евро-2020

Он провёл в Петербурге десять лет и за это время успел выучить русский язык. Сам матч состоится вечером 12 июня.

12 июня, 09:02

Видео © Twitter / ZentCafe

Бывший защитник сборной Бельгии по футболу Николас Ломбертс спел отрывок из гимна России перед очным матчем двух команд на Евро-2020.

Стоит отметить, что Ломбертс выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год и за это время успел выучить русский язык. Кроме того, в 2020 году его включили в команду десятилетия в составе сине-бело-голубых.

Кот-оракул предсказал победу Бельгии в матче против России на Евро-2020

Кот-оракул предсказал победу Бельгии в матче против России на Евро-2020

Матч Россия — Бельгия состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе в Санкт-Петербурге. Для нашей команды это будет первая игра на Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

сегодня в 09:05

Кот-оракул предсказал победу Бельгии в матче против России на Евро-2020

сегодня в 08:39

"Против нас будут их фанаты": Тренер сборной Бельгии Мартинес назвал испытанием матч против России на Евро-2020

сегодня в 01:43

Четыре человека погибли и пятеро пострадали в страшном ДТП на Урале

сегодня в 09:47

Главы Абхазии и Южной Осетии направили Путину поздравления с Днём России

сегодня в 09:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1