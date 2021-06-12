Бывший защитник сборной Бельгии и "Зенита" спел гимн России перед матчем на Евро-2020

Бывший защитник сборной Бельгии по футболу Николас Ломбертс спел отрывок из гимна России перед очным матчем двух команд на Евро-2020.

Стоит отметить, что Ломбертс выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год и за это время успел выучить русский язык. Кроме того, в 2020 году его включили в команду десятилетия в составе сине-бело-голубых.