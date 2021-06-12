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Организаторы решили не проводить в этом году шествие "Бессмертного полка"

Акцию в традиционном формате планируется отменить в Москве, а также в других городах.

12 июня, 09:01
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Организаторы ежегодной памятной акции "Бессмертный полк" решили не подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате в июне, как планировалось ранее. Такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в стране, заявила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения Елена Цунаева.

"Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать Парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет", — рассказала она "Интерфаксу".

Она подчеркнула, что "организация не будет инициировать такое шествие и в других городах". В этом году, по её словам, шествия, скорее всего, не будет.

Напомним, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса акцию "Бессмертный полк" было решено перенести в онлайн. В ней участвовало более трёх миллионов человек.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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