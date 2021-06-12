Организаторы решили не проводить в этом году шествие "Бессмертного полка"

Организаторы ежегодной памятной акции "Бессмертный полк" решили не подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате в июне, как планировалось ранее. Такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в стране, заявила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения Елена Цунаева.

"Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать Парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет", — рассказала она "Интерфаксу".

Она подчеркнула, что "организация не будет инициировать такое шествие и в других городах". В этом году, по её словам, шествия, скорее всего, не будет.