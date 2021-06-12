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Путин в День России награждает лауреатов госпремий и Героев Труда

Соответствующие приказы были подписаны в апреле и июне.

12 июня, 09:29
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин вручит государственные премии за 2020 год и наградит Героев Труда. Торжественная церемония началась в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца и приурочена ко Дню России. Большинство лауреатов, как и глава государства, присутствуют в Кремле лично.

Путин начал церемонию с поздравлений в честь Дня России. Глава государства отметил также, что служение стране и ратные подвиги вызывают гордость. Так, донской тракторист Александр Бондаренко получил звание Героя Труда. По мнению президента, именно такие труженики и обеспечивают рост российского агропрома и рекордные урожаи.

Указ о присуждении госпремий за 2020 год был подписан президентом РФ 9 июня, о присуждении звания Героев Труда нынешним лауреатам — в конце апреля.

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А ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам всех тех, кто участвовал в разработке вакцин от ковида. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил подумать над материальным поощрением этих специалистов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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