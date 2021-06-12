Путин в День России награждает лауреатов госпремий и Героев Труда
Соответствующие приказы были подписаны в апреле и июне.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин вручит государственные премии за 2020 год и наградит Героев Труда. Торжественная церемония началась в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца и приурочена ко Дню России. Большинство лауреатов, как и глава государства, присутствуют в Кремле лично.
Путин начал церемонию с поздравлений в честь Дня России. Глава государства отметил также, что служение стране и ратные подвиги вызывают гордость. Так, донской тракторист Александр Бондаренко получил звание Героя Труда. По мнению президента, именно такие труженики и обеспечивают рост российского агропрома и рекордные урожаи.
Указ о присуждении госпремий за 2020 год был подписан президентом РФ 9 июня, о присуждении звания Героев Труда нынешним лауреатам — в конце апреля.
А ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам всех тех, кто участвовал в разработке вакцин от ковида. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил подумать над материальным поощрением этих специалистов.
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