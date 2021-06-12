Путин в День России награждает лауреатов госпремий и Героев Труда

Президент России Владимир Путин вручит государственные премии за 2020 год и наградит Героев Труда. Торжественная церемония началась в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца и приурочена ко Дню России. Большинство лауреатов, как и глава государства, присутствуют в Кремле лично.

Путин начал церемонию с поздравлений в честь Дня России. Глава государства отметил также, что служение стране и ратные подвиги вызывают гордость. Так, донской тракторист Александр Бондаренко получил звание Героя Труда. По мнению президента, именно такие труженики и обеспечивают рост российского агропрома и рекордные урожаи.

Указ о присуждении госпремий за 2020 год был подписан президентом РФ 9 июня, о присуждении звания Героев Труда нынешним лауреатам — в конце апреля.