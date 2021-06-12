Глава МИД Латвии поздравил граждан РФ с Днём России
Ринкевич пожелал народу страны развития и светлого демократического будущего.
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поздравил граждан РФ с Днём России на русском языке. Он разместил свои пожелания в "Твиттере".
"Поздравляю российский народ с Днём России, желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего", — написал дипломат.
Помимо латвийского министра с праздником поздравили президента РФ Владимира Путина лично и россиян в целом президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Армении Никол Пашинян и Армен Саркисян, глава американской дипломатии Энтони Блинкен и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.
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