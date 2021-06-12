НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава МИД Латвии поздравил граждан РФ с Днём России

Ринкевич пожелал народу страны развития и светлого демократического будущего.

12 июня, 09:36
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Фото © wikipedia

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поздравил граждан РФ с Днём России на русском языке. Он разместил свои пожелания в "Твиттере".

"Поздравляю российский народ с Днём России, желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего", — написал дипломат.

Помимо латвийского министра с праздником поздравили президента РФ Владимира Путина лично и россиян в целом президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Армении Никол Пашинян и Армен Саркисян, глава американской дипломатии Энтони Блинкен и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

"Нить, соединяющая поколения": Космонавты с борта МКС записали видеопоздравление ко Дню России

"Нить, соединяющая поколения": Космонавты с борта МКС записали видеопоздравление ко Дню России

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Главы Абхазии и Южной Осетии направили Путину поздравления с Днём России

сегодня в 09:41

В США гражданку Латвии обвинили в киберпреступлениях на территории РФ и Белоруссии

5 июня, 06:50

Неизвестный устроил стрельбу в Техасе и ранил 12 человек

сегодня в 08:42

Живёт уже 17 лет: В посольстве Великобритании рассказали о необычном сотруднике-переселенце

сегодня в 09:57

Путин назвал создание вакцин от ковида триумфом российской науки

сегодня в 09:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1