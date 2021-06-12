Активисты "Единой России" встретили рассвет на Дальнем Востоке и передали эстафету регионам
Там поздравили россиян с праздником и пожелали, чтобы каждый новый день в стране приносил новые победы.
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"Единая Россия" запустила красивый челлендж под названием "Русский рассвет", приурочив его ко Дню России, который сегодня отмечается в стране. Активисты партии встретили восходящее солнце на острове Русский в Приморском крае, после чего передали эстафету другим российским регионам, пожелав, чтобы каждый новый день приносил новые победы и достижения.
"Эстафету у нас приняли активисты Республики Бурятия и Кемеровской области и, встретив рассвет, передали её, в свою очередь, другим регионам, расположенным на западе", — рассказал волонтёр Павел Дорохов.
Различные акции сегодня проходят по всей стране. Так, например, на горе Машук в Пятигорске развернули огромный государственный флаг в честь Дня России, а активисты ОНФ запустили российский триколор в стратосферу.
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