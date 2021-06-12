Активисты "Единой России" встретили рассвет на Дальнем Востоке и передали эстафету регионам

"Единая Россия" запустила красивый челлендж под названием "Русский рассвет", приурочив его ко Дню России, который сегодня отмечается в стране. Активисты партии встретили восходящее солнце на острове Русский в Приморском крае, после чего передали эстафету другим российским регионам, пожелав, чтобы каждый новый день приносил новые победы и достижения.