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Активисты "Единой России" встретили рассвет на Дальнем Востоке и передали эстафету регионам

Там поздравили россиян с праздником и пожелали, чтобы каждый новый день в стране приносил новые победы.

12 июня, 09:39
<p>Фото © <a href="https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-v-primore-zapustila-chellendzh-russkij-rassvet-v-chest-dnya-rossii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ER.ru</a></p>

Фото © ER.ru

"Единая Россия" запустила красивый челлендж под названием "Русский рассвет", приурочив его ко Дню России, который сегодня отмечается в стране. Активисты партии встретили восходящее солнце на острове Русский в Приморском крае, после чего передали эстафету другим российским регионам, пожелав, чтобы каждый новый день приносил новые победы и достижения.

"Эстафету у нас приняли активисты Республики Бурятия и Кемеровской области и, встретив рассвет, передали её, в свою очередь, другим регионам, расположенным на западе", — рассказал волонтёр Павел Дорохов.

"Единая Россия" 12 июня организует праздничные акции по всей стране

"Единая Россия" 12 июня организует праздничные акции по всей стране

Различные акции сегодня проходят по всей стране. Так, например, на горе Машук в Пятигорске развернули огромный государственный флаг в честь Дня России, а активисты ОНФ запустили российский триколор в стратосферу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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