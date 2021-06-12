Четыре человека погибли и пять пострадали в страшном ДТП на Урале
Среди жертв аварии с участием двух легковых автомобилей один ребёнок. Ещё один получил различные травмы.
Фото © ТАСС / Артеменков Александр
В результате ДТП на 136-м километре автодороги Ивдель — Ханты-Мансийск возле посёлка Атымья в Свердловской области погибло четыре человека, ещё пять пострадали. Эту трагическую новость сообщили в Департаменте информационной политики региона.
"Два легковых автомобиля столкнулись сегодня на 136-м километре автодороги Ивдель — Ханты-Мансийск возле посёлка Атымья. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Ещё пятеро, включая двоих детей, получили травмы. Часть пострадавших доставят в ближайшие медучреждения, которые находятся в ХМАО. Части [пострадавших] медпомощь оказана на месте", — говорится в сообщении.
В свою очередь, пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что информация о ДТП поступила в 11:25 (09:25 мск). На месте ДТП сейчас работает следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД и нарядов ГИБДД, которые регулируют движение транспортных потоков в объезд эпицентра аварии.
Ранее Лайф писал о четверых погибших в страшном ДТП под Белгородом. На 651-м километре федеральной автодороги М2 "Крым" столкнулись "форд-фокус" и ВАЗ-2112.
Комментариев: 0