Политолог ответил главе "Нафтогаза", испугавшемуся полномасштабной войны из-за "Северного потока – 2"

Политолог Иван Мезюхо выразил недоумение тем, почему глава "Нафтогаза" Юрий Витренко занимается политическими заявлениями вместо того, чтобы решать сложные проблемы, сложившиеся на газовом рынке Украины.

"Не стоит связывать вопрос завершения "Северного потока – 2" с какой-то теоретической военной угрозой для Украины. Как раз таки этот вопрос вообще надо рассматривать исходя из других соображений. Именно Украина создаёт опасность для поставок природного газа в страны Европейского союза", — заявил политолог в беседе с RT.

Мезюхо также назвал "Северный поток – 2" безопасным маршрутом, который "не зависит от переменчивого настроения Киева". Кроме того, Россия обеспечивает энергетическую безопасность Европе, а заявления главы "Нафтогаза" не соответствуют реальному положению дел, заявил эксперт.